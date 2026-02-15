В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:38, 15 февраля 2026Россия

Стало известно о задержке срока конца ремонта пострадавшего от ВСУ дома почти на полгода

В Воронеже жильцы пострадавшего от ВСУ дома два месяца не могут вернуться домой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Воронеже жильцы дома, пострадавшего от ВСУ, уже два месяца не могут вернуться домой, потому что чиновники сдвигают обещанные сроки восстановления здания почти на полгода. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, дом пострадал 10 декабря от осколков сбитой в небе над городом скоростной воздушной цели. В результате в здании были повреждены крыша, перекрытия между этажами, лифт и вентиляционная шахта, а также лестничные пролеты — целый подъезд был признан аварийным, всем проживающим в нем пришлось съехать. В декабре мэр Воронежа пообещал, что на восстановление здания уйдет месяц, а жильцам аварийного подъезда будет предоставлено временное жилье. По словам пострадавших, квартиры достались не всем, а ремонт их дома затянулся. Сейчас окончание работ перенесено на май.

В итоге в январе талая вода залила стены подъезда и лестничную клетку до первого этажа. Отмечается, что многие из тех, кто не может вернуться в свои квартиры, одновременно со всеми событиями платят ипотеку и за свой счет снимают квартиры.

Ранее сообщалось, что троих человек госпитализировали в результате атаки Вооруженных сил Украины на жилые дома в Волгограде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать россиян из западных стран

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Канадцы забросили десять шайб французам на Олимпиаде

    Эпичное уничтожение пехоты и техники ВСУ в Днепропетровской области сняли на видео

    Сразу два самолета с неисправностями сели в Москве

    В Швейцарии заявили о жесте доброй воли России по переговорам

    На Украине русский язык обвинили в ракетных ударах

    Стало известно о задержке срока конца ремонта пострадавшего от ВСУ дома почти на полгода

    В российском регионе сообщили о 12-часовой массированной атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok