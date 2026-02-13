Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 13 февраля 2026Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на жилые дома в российском городе

Троих человек при атаке ВСУ на жилые дома в Волгограде госпитализировали
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Троих человек госпитализировали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Волгограде. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения, передает РИА Новости.

«Оказывается вся необходимая помощь. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами», — сообщили в ведомстве.

Как стало известно агентству, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщил о ночной атаке ВСУ на жилые дома и промышленные предприятия. На месте падения обломков дрона произошел пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    США определили будущее отношений с Европой

    Банк России продолжил снижение ключевой ставки

    В России губернатор отреагировал на введение в школах меню для «платников» и «льготников»

    Пьяная россиянка устроила два дебоша в аэропорту за неделю

    Названа российская отрасль со средней зарплатой выше 300 тысяч рублей

    В болгарских горах нашли останки шести мужчин с загадочными ранениями

    В России упала средняя ставка по годовым вкладам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok