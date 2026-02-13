Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

07:19, 13 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали дома и промпредприятия под Волгоградом

Губернатор Бочаров: ВСУ атаковали дома и промпредприятия в Волгоградской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые дома и промышленные предприятия в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале.

«Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — подчеркнул он.

В девятиэтажном здании, по словам очевидцев, выбиты десятки оконных рам, на месте падения обломков дрона произошел сильный пожар и задымление.

В результате массированной атаки на Волгоградскую область пострадали как минимум три человека, среди них ребенок.

