ВСУ атаковали дома и промпредприятия под Волгоградом

Губернатор Бочаров: ВСУ атаковали дома и промпредприятия в Волгоградской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые дома и промышленные предприятия в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале.

«Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — подчеркнул он.

В девятиэтажном здании, по словам очевидцев, выбиты десятки оконных рам, на месте падения обломков дрона произошел сильный пожар и задымление.

В результате массированной атаки на Волгоградскую область пострадали как минимум три человека, среди них ребенок.