Россия
01:36, 13 февраля 2026Россия

Стало известно о последствиях атаки ВСУ на Волгоград

Shot: В результате атаки ВСУ на Волгоград поврежден дом и загорелись автомобили
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Петров Сергей / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Волгоград. Обломки одного из дронов упали рядом с многоквартирным жилым домом, на парковке загорелись сразу несколько автомобилей. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

В девятиэтажном здании, по словам очевидцев, выбиты десятки оконных рам, на месте падения обломков вражеского БПЛА сильный пожар и задымление.

Жители также отмечают, что после полуночи в небе над Волгоградом и Волжским активно работает российская противовоздушная оборона, слышны многочисленные взрывы и уничтожено уже около десятка воздушных целей.

На место выехали все экстренные службы, официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших пока нет.

Ранее Министерство обороны России раскрыло подробности о попытках ВСУ атаковать российские регионы 12 февраля с 20:00 до 23:00.

