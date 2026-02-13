Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:55, 13 февраля 2026Россия

Стало известно о пострадавших при массированной атаке ВСУ на Волгоград

Бочаров: В результате атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали три человека
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область пострадали как минимум три человека, среди них ребенок. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров, его заявление приводит Telegram-канал Администрации региона.

По словам губернатора области, сильно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет.

Кроме того, из Красноармейского района в больницу доставлены подросток 18-ти лет и женщина. Угрозы для жизни всех пострадавших нет.

«Подразделения ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») Министерства обороны Российской Федерации отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — добавил Бочаров.

Повреждения получили частные дома в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях.

В Волгограде обломки вражеского беспилотника упали рядом с домами: на бульваре 30-летия Победы у дома 56, на 8-ой Воздушной Армии 9А и проспекте имени Героев Сталинграда, у дома 40. Повреждены автомобили, а также выбиты стекла квартир.

Кроме того, падения обломков зафиксированы на территориях нескольких промышленных предприятий.

Ранее жители Волгограда и Волжского сообщили о мощных взрывах в небе и о возгорании автомобилей на парковке возле девятиэтажного дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Стало известно о пострадавших при массированной атаке ВСУ на Волгоград

    Новую российскую замену «Солнцепеку» оценили

    Попытка поставить рекорд обернулась позором перед всем спортзалом

    Любителям онлайн-покупок рассказали о защите от мошенников

    Дмитриев оценил главы британской госслужбы строчкой из Queen

    Замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

    Из Европы начали уходить серьезные компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok