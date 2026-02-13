Стало известно о пострадавших при массированной атаке ВСУ на Волгоград

Бочаров: В результате атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали три человека

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область пострадали как минимум три человека, среди них ребенок. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров, его заявление приводит Telegram-канал Администрации региона.

По словам губернатора области, сильно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет.

Кроме того, из Красноармейского района в больницу доставлены подросток 18-ти лет и женщина. Угрозы для жизни всех пострадавших нет.

«Подразделения ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») Министерства обороны Российской Федерации отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — добавил Бочаров.

Повреждения получили частные дома в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях.

В Волгограде обломки вражеского беспилотника упали рядом с домами: на бульваре 30-летия Победы у дома 56, на 8-ой Воздушной Армии 9А и проспекте имени Героев Сталинграда, у дома 40. Повреждены автомобили, а также выбиты стекла квартир.

Кроме того, падения обломков зафиксированы на территориях нескольких промышленных предприятий.

Ранее жители Волгограда и Волжского сообщили о мощных взрывах в небе и о возгорании автомобилей на парковке возле девятиэтажного дома.