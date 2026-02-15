Реклама

В Госдуме предложили использовать опыт Российской Империи для поддержки многодетных семей

Депутат Госдумы Кошелев предложил возродить систему доходных домов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Доходный дом М.Н. Чижиковой на Садовой-Кудринской улице в Москве, 1904 г

Доходный дом М.Н. Чижиковой на Садовой-Кудринской улице в Москве, 1904 г. Фото: Евгений Леонов / РИА Новости

В России необходимо восстановить систему доходных домов с государственным участием, чтобы многодетные семьи могли арендовать жилье по льготной ставке на неограниченный срок. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что такая система должна быть не временным, а полноценным жилищным институтом и альтернативой ипотеке. Он добавил, что для семей с детьми плата за наем жилья должна быть ниже рыночной, а разницу должно субсидировать государство — регион или муниципалитет. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо предусмотреть право нанимателя оформлять регистрацию по месту пребывания на весь срок договора, что позволит решить вопрос с прикреплением к поликлиникам, школам и детсадам.

«Опыт Российской империи, где арендные дома составляли 40 процентов жилого фонда Москвы и 80 процентов — Петербурга, доказывает, что государство не просто может, а должно быть драйвером этого рынка. Но в современной России инвесторы пока не заинтересованы в реализации таких проектов из-за слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил игры и соответствующего законодательства», — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что для государства такая система также будет выгодна, так как привлечет миллиарды частных инвестиций в жилищный фонд, создаст рабочие места, загрузит строительный комплекс и впоследствии создаст устойчивую налоговую базу для регионов.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пригрозил наказанием управляющим компаниям, вывешивающим списки должников по коммуналке. По словам парламентария, управляющим компаниям, занимающимся публикацией персональных данных без согласия жильцов, грозит ответственность по статье 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

