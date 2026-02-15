В Госдуме предложили использовать опыт Российской Империи для поддержки многодетных семей

Депутат Госдумы Кошелев предложил возродить систему доходных домов

В России необходимо восстановить систему доходных домов с государственным участием, чтобы многодетные семьи могли арендовать жилье по льготной ставке на неограниченный срок. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что такая система должна быть не временным, а полноценным жилищным институтом и альтернативой ипотеке. Он добавил, что для семей с детьми плата за наем жилья должна быть ниже рыночной, а разницу должно субсидировать государство — регион или муниципалитет. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо предусмотреть право нанимателя оформлять регистрацию по месту пребывания на весь срок договора, что позволит решить вопрос с прикреплением к поликлиникам, школам и детсадам.

«Опыт Российской империи, где арендные дома составляли 40 процентов жилого фонда Москвы и 80 процентов — Петербурга, доказывает, что государство не просто может, а должно быть драйвером этого рынка. Но в современной России инвесторы пока не заинтересованы в реализации таких проектов из-за слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил игры и соответствующего законодательства», — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что для государства такая система также будет выгодна, так как привлечет миллиарды частных инвестиций в жилищный фонд, создаст рабочие места, загрузит строительный комплекс и впоследствии создаст устойчивую налоговую базу для регионов.

