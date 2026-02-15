В Госдуме пригрозили наказанием вывешивающим списки должников по коммуналке

В Госдуме напомнили о запрете УК вывешивать списки должников по коммуналке

Вывешивание в подъезде или публикация на сайте списка должников по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без получения их согласия является нарушением закона и грозит штрафом управляющей компании. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам парламентария, управляющим компаниям, занимающимся публикацией персональных данных без согласия жильцов, грозит ответственность по статье 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

«В ней как раз регламентируется сохранность персональных данных. Штрафы серьезны: для юрлиц — от 300 до 700 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф увеличивается до 1-1,5 миллиона рублей», — рассказал Колунов.

Депутат напомнил, что к персональным данным относят в том числе фамилию, имя, отчество или просто фамилию с инициалами. И даже публикация обезличенных списков с указанием суммы долга и номера квартиры может быть расценена как нарушение закона. «Здесь все будет зависеть от решения суда по каждому конкретному делу», — заключил Колунов.

Ранее депутат Госдумы Валерий Гартунг призвал ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ. По его словам, такая мера необходима хотя бы на время, чтобы заморозить постоянное увеличение стоимости ЖКУ.