13:50, 13 февраля 2026Экономика

В Госдуме призвали ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

Депутат Гартунг призвал ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ
Полина Кислицына (Редактор)
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Валерий Гартунг призвал ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ в разговоре с изданием «Абзац».

Парламентарий убежден, что такая мера необходима хотя бы на время, чтобы заморозить постоянное увеличение стоимости ЖКУ. Он добавил, что ресурсоснабжающие организации «могли бы поумерить аппетиты», учитывая текущую экономическую ситуацию в РФ.

«Мы такие предложения с [председателем «Справедливой России»] Сергеем Михайловичем Мироновым вносили — на законодательном уровне на какой-то период заморозить рост тарифов. Причем не только на ЖКУ… И делали это неоднократно. Недавно как раз один из законопроектов отклонили», — рассказал Гартунг.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что столь резкого роста цен на «коммуналку», как в некоторых регионах страны, быть не должно.

