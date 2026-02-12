Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:18, 12 февраля 2026Экономика

В Кремле ответили на резкий рост цен на ЖКУ

Песков: Рост цен на ЖКУ не должен быть таким резким, Кремль следит за этим
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Кремль следит за ситуацией вокруг повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — рост цен не должен быть таким резким, как случилось в некоторых регионах. Так ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на жалобы о подорожании квартплаты, его слова приводит ТАСС.

«Таким резким оно быть не должно. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Кремль имеет большую практику работы с обращениями — в том числе с прямой линии президента Владимира Путина. Поэтому власти будут предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем.

Ранее россияне массово пожаловались на высокие счета за ЖКУ, которые выросли вдвое после индексации. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области. В частности жительница Калининградской области получила счет за свет на 126 тысяч рублей.

