09:53, 15 февраля 2026Экономика

В России констатировали клиническую смерть ВТО

Глава РСПП Шохин: ВТО находится в состоянии клинической смерти
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Александр Шохин

Александр Шохин . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Всемирная торговая организация (ВТО) не может в современных условиях работать эффективно. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По словам Шохина, ВТО давно находится при смерти. «А сейчас можно констатировать уже, зафиксировать даже не кому, а уже клиническую смерть, так сказать. И нужны меры, чтобы откачать пациента. Тут уже как в анекдоте: "Доктор, куда вы меня везете? — В морг. — Я еще не умер! — А мы еще не доехали"», — пошутил эксперт. Он добавил, что в рамках этого анекдота многие международные институты направляются в морг, хотя еще и подают признаки жизни.

Шохин признал, что это касается и «Большой двадцатки» (G20). «В "двадцатке" у нас 50 на 50 голоса индустриального мира, той же "семерки" и примкнувших к ней государств, и стран-членов БРИКС. Но тем не менее, этот институт не стал местом выработки каких-то компромиссных решений по ключевым вопросам», — объяснил глава РСПП.

Ранее сообщалось, что в 2026 году власти Китая начнут активнее пытаться реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Приоритет должен отдаваться стабильности, развитию и реформам.

