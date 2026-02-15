Самые быстрые новости - в нашем Max

19:49, 15 февраля 2026Мир

В Швейцарии заявили об отсутствии сомнений в стремлении России сделать шаг к миру

Кассис: Россия действительно хочет сделать шаг на пути к миру на Украине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия действительно хочет сделать шаг на пути к миру на Украине. Таким мнением поделился министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью, на котором он прокомментировал итоги переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

По данным агентства, Кассис отметил, что вопрос не в том, хочет ли Россия этого, а в том, какой ценой это будет достигнуто. «Я считаю, что, если бы я не был в Москве неделю назад, то вряд ли можно было бы представить, чтобы эта встреча теперь состоялась в Женеве», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) своим визитом в Москву хочет заставить Россию отправиться по старому тупиковому пути сотрудничества с полностью прозападной структурой.

