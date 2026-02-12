Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:18, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

В визите главы МИД Швейцарии в Москву увидели один сигнал для России

Латышев: Швейцария визитом в Москву хочет восстановить в глазах РФ нейтралитет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) своим визитом в Москву хочет заставить Россию отправиться по старому тупиковому пути сотрудничества с полностью прозападной структурой. Об этом в материале для «Царьграда» пишет журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

По его мнению, Швейцария, глава МИД которой также посетил российскую столицу, пытается «восстановить в глазах Москвы свой якобы нейтральный статус, в котором Россия ей теперь отказывает».

При этом, подчеркивает Латышев, Москва пошла на такую встречу исключительно ради демонстрации того, чтобы показать остальному миру разрушение единого фронта Запада против России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что федеральный советник Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис подарил главе министру иностранных дел Сергею Лаврову музыкальную шкатулку, которая воспроизводит композицию Чайковского.

