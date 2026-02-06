Реклама

17:46, 6 февраля 2026

Раскрыт подарок Лаврову от главы МИД Швейцарии

Захарова рассказала, что глава МИД Швейцарии Кассис подарил Лаврову шкатулку
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Мария Захарова»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла подарок министра иностранных дел России Сергея Лаврова от федерального советника Швейцарии, действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса. Информация опубликована в ее Telegram-канале.

Глава МИД Швейцарии по приезде в Москву привез Лаврову музыкальную шкатулку, которая воспроизводит композицию Чайковского.

Захарова рассказала, что выбор презента связан с напоминанием о том, что 15 января 1890 года в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета «Спящая красавица». В его основу легла европейская сказка XVII века, уточнила представитель МИД РФ.

«Чтобы помнили, что Россия — это часть Европы», — привела слова Кацисса Захарова. «Чтобы помнили, что Россия — это часть истории», — добавил Лавров, протянув в ответ шкатулку с изображением Кремля.

«Кремля, даже нарисованного, западные представители самонапугались так, что подарок лишь недолго подержали в руках, а с собой взять побоялись. Пришлось им его отправлять вдогонку. Ну а сказками, в том числе европейскими, мы с удовольствием наслаждаемся на театральной сцене, чего и Западной Европе желаем: не мы изгоняли оттуда русскую классику. А вот в жизни в западноевропейские сказки больше не верим — будем судить по делам», — написала Захарова.

В октябре 2025 года были раскрыты самые необычные полученные Путиным подарки на день рождения. В подборку попал хрустальный крокодил — его российский лидер получил от тогдашнего президента Молдавии Владимира Воронина в 2002 году.

