Раскрыт подарок Лаврову от главы МИД Швейцарии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла подарок министра иностранных дел России Сергея Лаврова от федерального советника Швейцарии, действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса. Информация опубликована в ее Telegram-канале.
Глава МИД Швейцарии по приезде в Москву привез Лаврову музыкальную шкатулку, которая воспроизводит композицию Чайковского.
Захарова рассказала, что выбор презента связан с напоминанием о том, что 15 января 1890 года в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета «Спящая красавица». В его основу легла европейская сказка XVII века, уточнила представитель МИД РФ.
«Чтобы помнили, что Россия — это часть Европы», — привела слова Кацисса Захарова. «Чтобы помнили, что Россия — это часть истории», — добавил Лавров, протянув в ответ шкатулку с изображением Кремля.
«Кремля, даже нарисованного, западные представители самонапугались так, что подарок лишь недолго подержали в руках, а с собой взять побоялись. Пришлось им его отправлять вдогонку. Ну а сказками, в том числе европейскими, мы с удовольствием наслаждаемся на театральной сцене, чего и Западной Европе желаем: не мы изгоняли оттуда русскую классику. А вот в жизни в западноевропейские сказки больше не верим — будем судить по делам», — написала Захарова.
