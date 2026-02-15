Реклама

В США сделали вывод о Зеленском после его слов о НАТО

Дэвис: Зеленский словами о членстве Киева в НАТО показал свою нефункциональность
Марина Совина
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО говорит о том, что он утратил способность рационально мыслить. Так его слова прокомментировал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что Россия на протяжении четырех лет подчеркивала, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу — это «путь к войне», но это не останавливает Зеленского.

«Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. (...) Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет», — считает Дэвис.

В декабре Зеленский заявил, что позиция отдельных стран по членству Украины в НАТО может измениться, когда некоторые политики перестанут жить.

