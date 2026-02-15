Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:05, 15 февраля 2026Бывший СССР

В ВСУ упрекнули ряд стран НАТО в запрете своим военным участвовать в боевых действиях

Жорин: Ряд стран НАТО запретил своим военным участвовать в боевых действиях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Ряд стран НАТО запретил своим военным участвовать в боевых действиях и приближаться к линии соприкосновения. В этом партнеров Киева упрекнул подполковник ВСУ Максим Жорин в эфире телемарафона.

Как он пояснил, на данный момент советникам и представителям армий Запада запрещено передвигаться дальше Киева или Львова. Поэтому возможность ввода войск на территорию Украины офицер даже не рассматривает в рамках каких бы то ни было мирных соглашений.

«Никто сюда и не прибудет, пока все эти обсуждения не указывают на то, что хотя бы один иностранный солдат ступит на нашу землю. Более того, скажу, что большинству офицеров и солдат стран-партнеров запрещено приближаться к прифронтовым зонам Украины», — сказал Жорин.

Он подчеркнул, что единственным способом обеспечения безопасности усиление Вооруженных сил Украины, а не привлечение иностранного контингента.

В декабре Жорин уже предупреждал, что Украина не должна рассчитывать на гарантии безопасности от США и стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ужесточила свою позицию на переговорах по Украине. Что стало причиной?

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    Более трети мигрантов провалили экзамен по русскому языку

    Посол в Финляндии рассказал о регулярных пролетах разведсамолетов НАТО у границ России

    Песков заявил о популярности Путина «от мала до велика»

    На Западе сообщили о жестком сигнале США Европе

    ВСУ атаковали Россию десятками дронов

    На Западе раскрыли план Европы против России

    В ВСУ упрекнули ряд стран НАТО в запрете своим военным участвовать в боевых действиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok