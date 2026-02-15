Жорин: Ряд стран НАТО запретил своим военным участвовать в боевых действиях

Ряд стран НАТО запретил своим военным участвовать в боевых действиях и приближаться к линии соприкосновения. В этом партнеров Киева упрекнул подполковник ВСУ Максим Жорин в эфире телемарафона.

Как он пояснил, на данный момент советникам и представителям армий Запада запрещено передвигаться дальше Киева или Львова. Поэтому возможность ввода войск на территорию Украины офицер даже не рассматривает в рамках каких бы то ни было мирных соглашений.

«Никто сюда и не прибудет, пока все эти обсуждения не указывают на то, что хотя бы один иностранный солдат ступит на нашу землю. Более того, скажу, что большинству офицеров и солдат стран-партнеров запрещено приближаться к прифронтовым зонам Украины», — сказал Жорин.

Он подчеркнул, что единственным способом обеспечения безопасности усиление Вооруженных сил Украины, а не привлечение иностранного контингента.

В декабре Жорин уже предупреждал, что Украина не должна рассчитывать на гарантии безопасности от США и стран НАТО.

