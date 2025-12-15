Реклама

В ВСУ призвали не рассчитывать на США и НАТО

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина не должна рассчитывать на гарантии безопасности от США и стран Организации Североатлантического договора (НАТО). С таким заявлением выступил заместитель командира третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин в своем Telegram-канале.

«Мы должны понимать — как бы это ни назвали, от НАТО мы можем получить разве что гарантии помощи, а не безопасности», — высказался офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Жорин подчеркнул, что единственной гарантией безопасности для Киева является наращивание потенциала украинской армии. Он также призвал власти Украины рассматривать соглашения со странами НАТО исключительно как возможность увеличить боеспособность ВСУ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал краеугольный камень в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва не намерена вести переговоры в «мегафонном формате».

