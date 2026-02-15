В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:32, 15 февраля 2026Россия

Зеленского сравнили с бродягой

Депутат Белик: Зеленский на Мюнхенской конференции ведет себя как бродяга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский повел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он закинул на стол ноги. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«Выходки Зеленского демонстрируют его моральную деградацию и лучший показатель его неадекватности», — подчеркнул депутат.

По его словам, украинский лидер хамит, издевается и «думает, что это остроумно». Белик считает, что Зеленскому с таким поведением не стоит рассчитывать на какие-либо договоренности с Западом. «На Украине должен сначала поменяться режим, а после этого можно с ней говорить о мире», — заявил он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас не стала называть точную дату вступления Украины в Евросоюз после требования украинского лидера. По ее мнению, Киеву необходимо сделать еще много работы для того, чтобы стать членом союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Раскрыты подробности о перелете делегации России на переговоры по Украине в Женеве

    Сборная Дании по хоккею обыграла Латвию на Олимпиаде

    Дмитриев уличил Запад в игнорировании коррупции на Украине

    «Господи, мы ждем чуда». Миллионы людей потрясло похищение 84-летней матери известной телеведущей. Что об этом известно?

    В России ответили на вопрос о сроках восстановления отношений с Финляндией

    Зеленского сравнили с бродягой

    Сотрудник миграционной службы США задержал украинца и пожелал победы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok