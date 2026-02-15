В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 15 февраля 2026Мир

Каллас осадила Зеленского после одной просьбы

Reuters: Каллас отказалась назвать точную дату вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Кая Каллас не стала называть точную дату вступления Украины в Евросоюз после требования украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет Reuters.

«У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату», — отметила политик.

По мнению Каллас, Киеву необходимо сделать еще много работы для того, чтобы стать членом союза.

Ранее Владимир Зеленский потребовал конкретики в вопросе вступления Украины в Евросоюз, иначе Россия может заблокировать этот процесс.

До этого европейские чиновники и дипломаты назвали пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году. Одним из них является ожидание ухода в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать россиян из западных стран

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Жители Рязани сообщили о громких взрывах

    Каллас осадила Зеленского после одной просьбы

    На Западе сделали тревожное заявление после конфуза Макрона в Мюнхене

    Ушел из жизни бывший депутат Заксобрания Петербурга

    ВС России ракетами уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе

    Зеленский озвучил приоритетную тему для Украины на переговорах

    Хиллари Клинтон сообщила о связанной с Россией ошибке США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok