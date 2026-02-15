Каллас осадила Зеленского после одной просьбы

Reuters: Каллас отказалась назвать точную дату вступления Украины в ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас не стала называть точную дату вступления Украины в Евросоюз после требования украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет Reuters.

«У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату», — отметила политик.

По мнению Каллас, Киеву необходимо сделать еще много работы для того, чтобы стать членом союза.

Ранее Владимир Зеленский потребовал конкретики в вопросе вступления Украины в Евросоюз, иначе Россия может заблокировать этот процесс.

До этого европейские чиновники и дипломаты назвали пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году. Одним из них является ожидание ухода в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства страны.