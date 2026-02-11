Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

21:49, 11 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский потребовал конкретики в вопросе вступления Украины в Евросоюз

Зеленский: Украине нужна конкретная дата вступления в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Украина хочет, чтобы в проекте мирного соглашения была указана конкретная дата вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит агентство УНИАН в Telegram.

Как утверждает Зеленский, в противном случае Россия заблокирует процесс вступления Киева в объединение. «И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы. Мы с вами свидетели подходящих вещей, когда кластеры не открываются», — сказал он.

Ранее европейские чиновники и дипломаты назвали пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году. Одним из них является ожидание ухода в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства страны.

