07:13, 15 февраля 2026Мир

Жителям Прибалтики раскрыли правду о «нападении России»

Макгрегор: России нет никакого смысла вторгаться в страны Прибалтики
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

России нет никакого смысла вторгаться в страны Прибалтики. Правду о возможном нападении раскрыл бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Думаю, те, кто утверждают, будто Россия вторгнется в страны Балтии, вложили немало средств в галлюциногены. Это просто абсурд, это безумие», — сказал он.

В то же время эксперт призвал власти Латвии, Литвы и Эстонии задуматься о пользе конструктивного диалога с Россией, поскольку, если будет необходимость, «русские их возьмут», а Запад ничего не сможет с этим поделать. «Но хорошая новость состоит в том, что русским она не нужна», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин признал нежелание России атаковать Прибалтику. «Сегодня мы видим, что Россия в настоящее время не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом», — заявил он.

