В Эстонии признали нежелание России атаковать Прибалтику

Глава СВР Эстонии: Россия не собирается атаковать Прибалтику

Нет признаков того, что Россия намерена атаковать страны Прибалтики. Об этом признался глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, передает ERR.

«Сегодня мы видим, что Россия в настоящее время не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом. (...) До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и пытается избежать какого-либо открытого конфликта в данный момент», — заявил Росин.

По его мнению, Россия старается минимизировать опасность возможного конфликта, следя за траекториями полета беспилотников и маршрутом следования самолетов, чтобы не создавать инцидентов.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пообещал расстрелять «маленьких зеленых человечков» , если они пересекут границу. По его словам, Эстония постоянно следит за российскими пограничниками, в том числе близ города Нарвы.