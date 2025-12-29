Реклама

В Эстонии признали нежелание России атаковать Прибалтику

Глава СВР Эстонии: Россия не собирается атаковать Прибалтику
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Фото: Janis Laizans / Reuters

Нет признаков того, что Россия намерена атаковать страны Прибалтики. Об этом признался глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, передает ERR.

«Сегодня мы видим, что Россия в настоящее время не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом. (...) До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и пытается избежать какого-либо открытого конфликта в данный момент», — заявил Росин.

По его мнению, Россия старается минимизировать опасность возможного конфликта, следя за траекториями полета беспилотников и маршрутом следования самолетов, чтобы не создавать инцидентов.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пообещал расстрелять «маленьких зеленых человечков» , если они пересекут границу. По его словам, Эстония постоянно следит за российскими пограничниками, в том числе близ города Нарвы.

