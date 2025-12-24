Реклама

15:02, 24 декабря 2025

В Эстонии пригрозили расстрелять «маленьких зеленых человечков»

Глава МИД Эстонии пообещал расстрелять «зеленых человечков» на границе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пообещал расстрелять «маленьких зеленых человечков» , если они пересекут границу. Об этом он заявил в интервью o2.pl.

«Скажу прямо: если эти маленькие зеленые человечки («зелеными человечками» называют вооруженных людей в камуфляже и без опознавательных знаков — прим. «Ленты.ру») когда-нибудь пересекут нашу границу, мы их расстреляем. Таковы будут последствия; тут нет никаких споров», — заявил Цахкна.

По его словам, Эстония постоянно следит за российскими пограничниками, в том числе близ города Нарвы.

Ранее Эстония начала устанавливать бетонные бункеры на границе с Россией и столкнулась с рядом трудностей. Проект запустили на год позже, чем планировалось, из-за проблем с закупками.

