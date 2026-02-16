Реклама

Забота о себе
01:02, 16 февраля 2026Забота о себе

29-летняя девственница перечислила наиболее часто задаваемые ей вопросы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Forewer / Shutterstock / Fotodom

29-летняя британская писательница Мальвика Падин, никогда не занимавшаяся сексом, перечислила вопросы, которые ей чаще всего задают. Своим опытом она поделилась с изданием Metro.

По словам Падин, она ощущает полное отвращение к сексу, но может испытывать романтическое влечение. Писательница отметила, что на романтических свиданиях ей часто задают одни и те же вопросы. «Один человек попытался проанализировать меня и спросил, не является ли нежелание заниматься сексом результатом какой-то травмы. Он намекнул, что это можно исправить с помощью терапии», — рассказала она.

Мужчины также спрашивают Падин, нравится ли ей мастурбация, и интересуются, как она может говорить об отвращении к сексу, если она ни разу им не занималась. «Один даже набросился на меня и обвинил в том, что я обманываю, чтобы избежать отношений с ним», — добавила она.

«Это утомляет. Я не должна нести ответственность за просвещение людей, когда все, чего я действительно хочу, — это жить наиболее комфортным для себя способом», — заключила Падин.

Ранее 35-летняя блогерша из США Лорен Харкинс, которая никогда не занималась сексом, рассказала о самых частых заблуждениях людей о невинности. По словам Харкинс, подписчики часто обвиняют ее в том, что она ведет себя не как девственница.

