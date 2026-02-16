57-летняя актриса случайно обнажила грудь на публике

57-летняя актриса Наоми Уоттс оконфузилась на публике из-за сползшего платья

Известная британская актриса и продюсер Наоми Уоттс оконфузилась на публике из-за наряда. Материал приводит Daily Mail.

57-летняя звезда посетила показ бренда Khaite в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Она появилась на мероприятии в атласном черном платье-комбинации и сером шерстяном пальто. Также знаменитость надела солнцезащитные очки, сделала укладку с эффектом мокрых волос и нанесла на губы красную помаду.

При этом в один из моментов одежда случайно сползла с плеча артистки, обнажив ее грудь.

