Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:43, 16 февраля 2026Ценности

57-летняя актриса случайно обнажила грудь на публике

57-летняя актриса Наоми Уоттс оконфузилась на публике из-за сползшего платья
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty Images

Известная британская актриса и продюсер Наоми Уоттс оконфузилась на публике из-за наряда. Материал приводит Daily Mail.

57-летняя звезда посетила показ бренда Khaite в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Она появилась на мероприятии в атласном черном платье-комбинации и сером шерстяном пальто. Также знаменитость надела солнцезащитные очки, сделала укладку с эффектом мокрых волос и нанесла на губы красную помаду.

При этом в один из моментов одежда случайно сползла с плеча артистки, обнажив ее грудь.

В декабре Наоми Уоттс показала внешность без макияжа.

