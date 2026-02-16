Эскортница назвала любимую секс-позу клиентов

Австралийская эскортница Лилит Лодж назвала любимую позу своих клиентов. Своим опытом она поделилась в беседе с изданием Metro.

По словам Лодж, наибольшим спросом у нее пользуется обычная «миссионерская» поза — мужчина лежит на женщине. «Большинство клиентов очень просты и стандартны в своих желаниях. Нечасто, даже не каждую неделю, клиенты просят о чем-то, выходящем за рамки того, что я считаю "нормальным"», — отметила она.

Эскортница отметила, что многие из ее клиентов — женатые мужчины старшего возраста, что отчасти может объяснять их выбор. «Выполнение акробатических поз может быть дискомфортным для моих клиентов (...). Иногда клиенты просят меня в миссионерской позе закинуть ноги за голову, но не более того», — заключила она.

