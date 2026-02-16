Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 16 февраля 2026Забота о себе

Эскортница назвала любимую секс-позу клиентов

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Австралийская эскортница Лилит Лодж назвала любимую позу своих клиентов. Своим опытом она поделилась в беседе с изданием Metro.

По словам Лодж, наибольшим спросом у нее пользуется обычная «миссионерская» поза — мужчина лежит на женщине. «Большинство клиентов очень просты и стандартны в своих желаниях. Нечасто, даже не каждую неделю, клиенты просят о чем-то, выходящем за рамки того, что я считаю "нормальным"», — отметила она.

Эскортница отметила, что многие из ее клиентов — женатые мужчины старшего возраста, что отчасти может объяснять их выбор. «Выполнение акробатических поз может быть дискомфортным для моих клиентов (...). Иногда клиенты просят меня в миссионерской позе закинуть ноги за голову, но не более того», — заключила она.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Ранее австралийская эскортница Мики Дэниелс заявила, что на неверность мужчины указывают несколько красноречивых признаков. Плохим знаком, по ее словам, является постоянная раздражительность, так как в некоторых случаях ссора ─ это лишь предлог, чтобы отлучиться из дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа выглядит растерянной». В Мюнхене между Макроном и Мерцем произошел конфуз. Это стало сигналом раскола в ЕС

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Европе предрекли большую трагедию

    В Европе пожаловались на абьюз со стороны США

    Эскортница назвала любимую секс-позу клиентов

    Названа «самая крупная битва» Мюнхенской конференции

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Учительница получила черепно-мозговую травму во время урока в российской школе

    В Госдуме вновь предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok