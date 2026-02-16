Евросоюз резко снизил импорт одного российского товара

«Евростат»: Во II полугодии 2025 года импорт удобрений из России упал на 44%

Европейский союз во II полугодии прошлого года купил у России 1,53 миллиона тонн удобрений. Эти данные Евростата процитировал «Интерфакс».

Достигнутый результат оказался на 44 процента ниже, если сравнивать с итогами аналогичного периода 2024 года. Суммарно же по итогам 2025 года Евросоюз импортировал из России 4,8 миллиона тонн удобрений на 1,74 миллиарда евро. По сравнению с позапрошлым годом это на четыре процента больше в денежном выражении и на три процента меньше в натуральном.

Крупнейшим импортером данной продукции среди государств ЕС оказалась Польша. В 2024 году она увеличила закупки удобрений у России на 41 процент и довела данный показатель до 1,8 миллиона тонн. Германия купила 511 тысяч тонн, а Франция — 366 тысяч тонн, снизив импорт на 42 процента. Румыния и Испания приобрели 363 и 329 тысяч тонн соответственно.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года импорт российских удобрений в государства Европейского союза увеличился до максимума за полгода и оценивается в 212,5 миллиона евро.