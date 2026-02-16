Глава украинского МИД выдвинул ЕС одно требование

Глава МИД Украины Сибига: Киев требует четких сроков вступления в ЕС

Киев требует от Брюсселя четких рамок и сроков вступления в Европейский Союз (ЕС). Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова приводит «Общественное».

«Мы нуждаемся в определении временных рамок, четких сроков ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Членство в ЕС для Украины, и не только для Украины, является элементом безопасности будущей инфраструктуры, гарантий безопасности. Это стратегический выбор нашего народа», — указал глава внешнеполитического ведомства.

При этом ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич отмечал, что сроки вступления Украины в сообщество трудно установить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требует конкретной даты вступления страны в Евросоюз. По его словам, в противном случае Россия якобы «заблокирует процесс» вхождение Киева в объединение.