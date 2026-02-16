Главная новогодняя елка России оказалась непригодна для одной цели

Столяр Фараджуллаев: Из главной новогодней елки России нельзя сделать шахматы

Из древесины главной новогодней елки России не получится сделать шахматы или другие небольшие сувениры с мелкими деталями. Об этом рассказал основатель столярной мастерской «Дар труда» Олег Фараджуллаев в беседе с РИА Новости.

«Шахматы — это достаточно тонкие фигуры, и, вследствие того что ель сама по себе, как я и говорил, очень хрупкая, тонкие детали всегда отваливаются», — объяснил эксперт.

Главную новогоднюю елку России 2025 года вырастили в Подмосковье. Ее высота составила 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Дерево спилили 8 декабря и доставили в Кремль 10 декабря.