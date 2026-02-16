Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:02, 16 февраля 2026Культура

Михалков вспомнил о Путине и вампирах во время рассуждений об Эпштейне

Михалков заявил о провидческих способностях Путина, рассуждая об Эпштейне
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Режиссер Никита Михалков вернулся в эфир со своей авторской программой «Бесогон ТВ», порассуждав о последних громких новостях, включая публикацию файлов финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и увлекающегося черной магией экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом пишет «Царьград».

Говоря о деле Эпштейна, он вспомнил о главе России Владимире Путине, заявив, что он имеет некоторые провидческие способности, ведь еще в 2024 году говорил следующее: «[Западные элиты] привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается». Михалков подметил, что эти слова будто были сказаны только вчера, а не два года назад, но подчеркнул, что бал не закончился, а его продолжение идет на Украине. Он назвал страну мостом от сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), царствующего на Западе, на восток.

Продолжая развитие темы, он припомнил данные о том, что Ермак, как оказалось, увлекался различными обрядами, что стало известно во время проведения у него обысков. Тогда у политика нашли кукол вуду, множество зеркал и различные предметы для магических ритуалов.

Также ведущий коснулся темы отечественного кино, положительно отреагировав на последние громкие картины, такие как «Чебурашка 2», «Буратино» и другие. Он подметил, что россияне активно шли в кино на них. На новогодних праздниках, по его словам, билеты приобрели около 20 миллионов человек.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Ермак регулярно проводит магические ритуалы. Она отметила, что в 2023 году он привозил для ритуалов «магов» из Израиля, Грузии и Латинской Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

    Михалков вспомнил о Путине и вампирах во время рассуждений об Эпштейне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok