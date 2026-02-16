Мужчину снова поймали за мастурбацией в поезде спустя 12 дней после выхода из тюрьмы

Жителя Великобритании Джеймса Газеркоула отправили в тюрьму, после того как поймали за мастурбацией в поезде. Об этом пишет The Standard.

15 июля 2024 года 40-летний Газеркоул долгое время следил за 20-летней девушкой в поезде, идущем из Лондона в Ист-Гринстед. После того как большинство пассажиров вышли на промежуточной остановке из вагона, он вдруг разделся и стал мастурбировать, продолжая смотреть на девушку. Она испугалась, покинула поезд и рассказала обо всем полицейским.

Те решили поймать Газеркоула на конечной станции и нашли его спящим в вагоне. Оказалось, что мужчина не впервые сталкивается с обвинениями в сексуальных преступлениях. Он снова попался спустя всего 12 дней после выхода из тюрьмы.

Мужчину отправили за решетку в июле 2024 года за то, что он мастурбировал в поезде. Тогда его жертвами стали женщины 27 и 19 лет. Одна из них даже записала его непристойные действия на видео.

Помимо тюремного срока, Газеркоулу запретили приближаться к незнакомым женщинами, передвигаться на поездах и снимать какие-либо предметы одежды ниже пояса на публике. В этот раз его приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что британец продемонстрировал гениталии во время судебного заседания. Мужчина разозлился из-за решения суда, оголил пенис и начал мастурбировать.

