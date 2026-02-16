Реклама

Бывший СССР
12:07, 16 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа истинная цель рекордной атаки ВСУ на Брянскую область

Политолог Журавлев связал атаку ВСУ на Брянскую область с переговорами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина осуществила массированную атаку на Брянскую область для того, чтобы укрепить свои позиции перед переговорами о мире в Женеве, которые должны состояться 17 февраля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Это укрепление позиций. Чтобы Россия знала и видела, что Украине еще есть чем защищаться и атаковать, поэтому она вполне может ставить свои условия на переговорах. Это традиционный подход: если приближаются переговоры, перед их началом хорошо бы показать какую-нибудь победу», — объяснил политолог.

По его мнению, Украина и ее европейские партнеры все еще не склонны к заключению мира и поиску компромиссов, предпочитая диктовать свои условия российской стороне.

«Нужны серьезные компромиссы, а на них идти не хотят. Единственные, кто заинтересован в мире, — это США, потому что у них скоро выборы. Но главная тема, тема территорий, границ, по-прежнему не решена. И я пока не вижу, как можно ее разрешить», — заключил Журавлев.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион наиболее массированной с начала украинского конфликта. Он сообщил, что атака продолжалась 12 часов.

