Российский губернатор заявил о самой массированной и мощной атаке ВСУ с начала СВО

Богомаз: Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион наиболее массированной с начала специальной военной операции (СВО). Подробности 12-часового налета он раскрыл в Telegram.

«Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества беспилотников одновременно за сутки не было ни на один регион России», — написал Богомаз.

В результате массированного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Тепло- и энергоснабжение было нарушено в Брянске и еще пяти муниципальных образованиях. По данным губернатора, тепло и свет удалось запустить в течение трех часов благодаря подключению резервной генерации.

Ранее сообщалось, что ВСУ более 12 часов атаковали Брянскую область 170 дронами. Был ранен мирный житель.