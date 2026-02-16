Реклама

Россия
01:00, 16 февраля 2026Россия

ВСУ более 12 часов атаковали Брянскую область 170 дронами. Российский регион частично остался без света и тепла

Богомаз: Брянск частично остался без тепла и света после массированной атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более полусуток вели массированную атаку на Брянскую область, сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

Мужественные бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС — Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей

Александр БогомазГубернатор Брянской области

По словам Богомаза, за это время российские военные уничтожили более 170 украинских беспилотников самолетного типа. Он также призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности.

Брянск частично остался без света и тепла

ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Как отметил губернатор, в результате атаки в пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске отсутствуют тепло и электричество. В настоящее время на местах происшествия находятся аварийные бригады, идет подключение резервных мощностей и работы по подключению объектов тепло и энергоснабжения.

Также известно, что ВСУ ранили сотрудника компании «МегаФон», который производил ремонтные работы в Брянской области.

В результате варварских действий ВСУ ранен мирный житель. В Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи, к сожалению, ранен сотрудник компании «МегаФон»

Александр БогомазГубернатор Брянской области

Богомаз добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

ВСУ атаковали и другие российские регионы

15 февраля Украина атаковала энергетическую инфраструктуру Белгорода ракетами HIMARS. По словам местных жителей, над Белгородом звучала сирена воздушной опасности. В небе мелькали вспышки от взрывов.

Также громкие звуки раздались и над Рязанью. Всего было слышно от трех до пяти взрывов в северной и южной частях города. Местные жители утверждают, что противовоздушная оборона (ПВО) России на подлете к городу сбила минимум два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, серия «гулких и басовитых взрывов» прогремела над Тулой и городом Алексином. По сообщениям жителей, над Алексином было слышно не менее пяти громких звуков около 20:00. В Туле прогремели от трех до пяти взрывов.

Накануне Минобороны России сообщило, что над Россией за сутки сбили 222 БПЛА. Украинские беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны в том числе над Краснодарским и Ставропольским краями, Астраханской, Волгоградской и Курской областями, Республиками Адыгея и Крым.

