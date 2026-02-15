В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:31, 15 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Белгорода, работает ПВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) работали по целям. Предварительно, ВСУ атаковали город ракетами HIMARS.

По словам местных жителей, над Белгородом звучала сирена воздушной опасности. В небе мелькали вспышки от взрывов.

Подчеркивается, что всего жители слышали около десяти взрывов. Ракетная опасность объявлялась с 22:19 до 22:31.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали пехоту и технику Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, Димитрова и в Днепропетровской области. Эпичное уничтожение попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Раскрыты подробности о перелете делегации России на переговоры по Украине в Женеве

    Сборная Дании по хоккею обыграла Латвию на Олимпиаде

    Дмитриев уличил Запад в игнорировании коррупции на Украине

    «Господи, мы ждем чуда». Миллионы людей потрясло похищение 84-летней матери известной телеведущей. Что об этом известно?

    В России ответили на вопрос о сроках восстановления отношений с Финляндией

    Зеленского сравнили с бродягой

    Сотрудник миграционной службы США задержал украинца и пожелал победы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok