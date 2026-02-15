ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Белгорода, работает ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) работали по целям. Предварительно, ВСУ атаковали город ракетами HIMARS.

По словам местных жителей, над Белгородом звучала сирена воздушной опасности. В небе мелькали вспышки от взрывов.

Подчеркивается, что всего жители слышали около десяти взрывов. Ракетная опасность объявлялась с 22:19 до 22:31.

