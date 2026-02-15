В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:15, 15 февраля 2026Россия

Мощные взрывы прогремели в Тульской области

Shot: Взрывы прогремели над Тулой и Алексином, информации о пострадавших нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Серия «гулких и басовитых взрывов» прогремела над Тулой и городом Алексином вечером 15 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Предварительно работает система противовоздушной обороны (ПВО) России.

По сообщениям жителей, над Алексином было не менее пяти взрывов около 20:00, а также виднелись вспышки в небе. В Туле взрывы начались чуть позже — около 20:30. Было от трех до пяти громких звуков в южной и центральной части города.

Люди также слышали звуки моторов в небе.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Министерство обороны России рассказало о 222 сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать россиян из западных стран

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Экс-дипломат обратился к Евросоюзу с резким заявлением насчет России

    На Украине заявили о несостоятельности контрнаступления ВСУ

    Российский регион частично остался без света и тепла после атаки ВСУ

    Мощные взрывы прогремели в Тульской области

    Канадцы забросили десять шайб французам на Олимпиаде

    Эпичное уничтожение пехоты и техники ВСУ в Днепропетровской области сняли на видео

    В Швейцарии заявили о жесте доброй воли России по переговорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok