Богомаз: ВСУ ранили сотрудника компании «МегаФон» в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранили сотрудника компании «МегаФон», который производил ремонтные работы в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате варварских действий ВСУ ранен мирный житель. В Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи, к сожалению, ранен сотрудник компании "МегаФон"», — написал он.

Чиновник отметил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Других подробностей происшествия он не привел.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что над территорией страны утром в воскресенье, 15 февраля, сбили почти сотню украинских беспилотников. Отмечается, что 88 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины, были уничтожены российскими силами ПВО в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени.