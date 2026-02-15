Над Россией сбили почти сотню украинских беспилотников за два часа

Над Россией за два часа сбили 88 дронов ВСУ

Над территорией России утром в воскресенье, 15 февраля, сбили почти сотню украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Согласно сообщению, 88 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени.

Уточняется, что БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Брянской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого сообщалось, что ПВО ночью сбила 68 беспилотников ВСУ над Россией. Украинские дроны перехватили над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью, Ставропольским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В то же время замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что Москва ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.