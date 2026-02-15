Реклама

Россия
09:52, 15 февраля 2026Россия

Над Россией сбили почти сотню украинских беспилотников за два часа

Над Россией за два часа сбили 88 дронов ВСУ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Над территорией России утром в воскресенье, 15 февраля, сбили почти сотню украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Согласно сообщению, 88 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени.

Уточняется, что БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Брянской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого сообщалось, что ПВО ночью сбила 68 беспилотников ВСУ над Россией. Украинские дроны перехватили над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью, Ставропольским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В то же время замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что Москва ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.

