Россия
08:11, 15 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали Россию десятками дронов

Минобороны: ПВО ночью сбила 68 беспилотников ВСУ над Россией
Марина Совина
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ряд российских регионов с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские дроны над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью, Ставропольским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны, в общей сложности было уничтожено 68 беспилотников.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскрыл подробности атаки на регион. Он сообщил, что в результате пострадали два человека, их оперативно госпитализировали. Также зафиксированы повреждения — в поселке Волна были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

