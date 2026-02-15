В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Россия
22:59, 15 февраля 2026Россия

Жители Рязани сообщили о громких взрывах

Shot: Над Рязанью прогремело около пяти взрывов, жители сообщили о работе ПВО
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: mod_russia / Global Look Press

Над Рязанью раздались громкие взрывы. Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, всего было слышно от трех до пяти взрывов в северной и южной частях города.

От громких звуков в автомобилях сработала сигнализация. Местные утверждают, что противовоздушная оборона (ПВО) России на подлете к городу сбила минимум два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее жители Тульской области рассказали о работе ПВО в Туле и городе Алексине. Там мощные взрывы в небе начали раздаваться около 20:00.

Также стало известно об атаке ВСУ на Брянскую область, из-за чего регион частично остался без света и тепла.

