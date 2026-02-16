Реклама

08:26, 16 февраля 2026

Названа «самая крупная битва» Мюнхенской конференции

Politico: Дискуссия Каллас и Уолтца стала самой крупной битвой в Мюнхене
Марина Совина
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Главной битвой Мюнхенской конференции по безопасности стала дискуссия между главой евродипломатии Каей Каллас и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. Об это сообщает Politico.

Политики спорили на разные темы, включая инициативы президента США Дональда Трампа о Совете мира по Газе, а также отношение Вашингтона к своим союзникам.

По словам Каллас, Соединенным Штатам нужно, чтобы Европа была «сверхдержавой», чтобы иметь сильного союзника на случай военного конфликта. Она также раскритиковала Совет мира за его несбалансированную структуру власти и назвала организацию личным инструментом американского лидера. Она считает, что таким образом Трамп снимает с себя ответственность перед палестинцами или Организацией Объединенных Наций (ООН), пишет The Guardian.

Уолтц, в свою очередь, подчеркнул, что статус-кво бесконечной войны, при котором ХАМАС контролирует Газу, должен быть нарушен. По данным издания, дискуссия Каллас и постпреда США при ООН стала «ожесточенной перепалкой».

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты обвинили Каллас в прямолинейности. Как отметило Foreign Policy, из-за этой ее черты произошло обострение отношений с администрацией главы США Дональда Трампа. Один из источников также заявил, что Каллас «скорее полицейский», а каждый ее день «начинается и заканчивается Россией».

