Европейские дипломаты обвинили Каллас в прямолинейности

FP: Евродипломаты считают Каллас прямолинейной и ожидают от нее дипломатичности
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас излишне прямолинейна, ей стоит быть более дипломатичной. Так считают европейские дипломаты, сообщает Foreign Policy (FP).

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — сказал один из дипломатов, чье имя издание не называет. Другой собеседник заявил, что Каллас «скорее полицейский», а каждый ее день «начинается и заканчивается Россией».

FP отмечает, что из-за прямолинейности Каллас произошло обострение отношений с администрацией главы США Дональда Трампа. Кроме того, это ее качество вызывает раздражение у таких стран, как Индия и Китай.

Ранее Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине.

