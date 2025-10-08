Европейские дипломаты обвинили Каллас в прямолинейности

Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас излишне прямолинейна, ей стоит быть более дипломатичной. Так считают европейские дипломаты, сообщает Foreign Policy (FP).
«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — сказал один из дипломатов, чье имя издание не называет. Другой собеседник заявил, что Каллас «скорее полицейский», а каждый ее день «начинается и заканчивается Россией».
FP отмечает, что из-за прямолинейности Каллас произошло обострение отношений с администрацией главы США Дональда Трампа. Кроме того, это ее качество вызывает раздражение у таких стран, как Индия и Китай.
Ранее Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине.