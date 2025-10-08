Европейские дипломаты обвинили Каллас в прямолинейности

FP: Евродипломаты считают Каллас прямолинейной и ожидают от нее дипломатичности

Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас излишне прямолинейна, ей стоит быть более дипломатичной. Так считают европейские дипломаты, сообщает Foreign Policy (FP).

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — сказал один из дипломатов, чье имя издание не называет. Другой собеседник заявил, что Каллас «скорее полицейский», а каждый ее день «начинается и заканчивается Россией».

FP отмечает, что из-за прямолинейности Каллас произошло обострение отношений с администрацией главы США Дональда Трампа. Кроме того, это ее качество вызывает раздражение у таких стран, как Индия и Китай.

Ранее Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине.