12:44, 16 февраля 2026Интернет и СМИ

Новость о введении в России отцовского капитала оказалась фейком

Новость о введении в РФ отцовского капитала в размере ₽2 млн оказалась фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arsenii Palivoda / Shutterstock / Fotodom

В сети появилась фейковая информация, что с 1 февраля в России вступил в силу Федеральный закон, предусматривающий выдачу отцовского капитала в размере двух миллионов рублей. Утверждается, что документ якобы подписал президент Владимир Путин. Также сообщается, что выплата призвана замотивировать мужчин заводить больше детей. За подробностями и с заявлениями на выплату предлагают обратиться в Telegram-канал «Родители | Пособия и Льготы РФ» или другие подобные группы со значками в цветах «Госуслуг» или картинками, отсылающими к официальным ресурсам, например, Социальному фонду России.

На самом деле в России нет такой меры государственной поддержки, как отцовский капитал. А сообщения в соцсетях, где утверждается обратное, представляют собой кликбейтную рекламу. Подобные посты создаются для продвижения закрытых Telegram-каналов, а иногда и похищения личных данных пользователей мошенниками.

Кликбейтные материалы, включая новость про отцовский капитал, распространяют аккаунты-боты без личных данных и фотографий. Интересно, что в сообщении про выплату в комментариях люди пишут про певицу Анну Седокову. Отсюда можно сделать вывод, что изначально в публикации говорилось про нее, а после текст был заменен на информацию про несуществующий отцовский капитал.

В России выдвигалось предложение о введении отцовского капитала, однако власти не приняли такой закон.
Так, 1 февраля председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что отцовский капитал как дополнительная выплата для многодетных семей мог бы стимулировать рождение третьих и последующих детей и укрепит роль отцов. Тогда же он высказал свое частное мнение, что сумма выплаты могла бы составлять два миллиона рублей. На фоне этой инициативы и появились вбросы.

На данный момент в России действует только программа материнского капитала. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. В 2026-м сумма сертификата на первенца составляет более 737 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 237 тысяч рублей.

Термин «отцовский капитал» в российском законодательстве отсутствует. В гражданский оборот он введен формально, а по факту его основу составляет материнский капитал. «Между тем различные жизненные ситуации порой обуславливают единственную возможность и право отца в исключительном порядке на получение такого капитала (материнского/семейного) в качестве государственной поддержки», — пояснил руководитель практики разрешения споров с государственными органами, а также в области интеллектуальной собственности и корпоративных прав в МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Рашид Гитинов.

Таким образом, отец или усыновитель может получить выплату из-за прекращения права на нее у матери или отсутствия ее у ребенка. Среди возможных причин: смерть матери, лишение ее родительских прав, самостоятельное воспитание ребенка отцом при усыновлении, письменное согласие суррогатной матери.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

