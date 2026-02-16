Оксана Самойлова оценила свою внешность после развода с Джиганом

Самойлова заявила, что после развода с Джиганом никогда так плохо не выглядела

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова оценила свою внешность после развода с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, известным под псевдонимом Джиган. Размышлениями на данную тему она поделилась в новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Предпринимательница тяжело переносит расставание с музыкантом. Она призналась, что никогда так плохо не выглядела. «Ну как я должна выглядеть? Я страдаю: не понимаю, как жить, меня ничего не радует, я ничего не хочу. Я вообще не понимаю, как из этого состояния выбраться», — рассказала она.

О решении Самойловой подать на развод стало известно 9 октября 2025 года. Позже блогерша заявила, что готова воссоединиться с рэпером только в том случае, если он повзрослеет. Однако, по ее словам, на это уйдет минимум пара лет.

С января пользователи сети заметили, что Самойлова решила сменить стиль в одежде. Знаменитость начала на фоне бракоразводного процесса публиковать фото в откровенных нарядах.