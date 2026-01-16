Реклама

Ценности
18:42, 16 января 2026Ценности

Стиль Самойловой после развода с Джиганом описали в сети фразой «лучше уж без трусов»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylova_official

Фанаты описали новый стиль российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой после развода с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, известный под псевдонимом Джиган, фразой «лучше уж без трусов». Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя бизнесвумен поделилась кадрами с новой фотосессии. На них она предстала в экстремально коротких шортах, из-под которых торчали трусы с высокой посадкой. Кроме того, знаменитость позировала в бюстгальтере, оформленном частично оголяющими грудь вырезами, куртке-косухе и сапогах. При этом ее волосы были распущены и уложены в аккуратные волны, а на лице присутствовал макияж, выполненный в стиле smoky eyes.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу откровенного наряда Самойловой и принялись обсуждать его в комментариях под постом. «Жаль Оксану. Отписка», «Она себя потеряла», «Ей осталось только завести OnlyFans и раздеться», «Оксане бы возить детей на гимнастику и танцы», «Можно вытащить Оксану из сауны, но сауну из Оксаны уже никто не вытащит», «С каждым фото одежды все меньше и меньше», — возмущались они.

Ранее стилист Александр Рогов оценил внешность Оксаны Самойловой.

