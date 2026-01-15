Реклама

Ценности
19:14, 15 января 2026

Стилист Александр Рогов оценил внешность Оксаны Самойловой после личного знакомства

Стилист Рогов назвал красивой Оксану Самойлову после личного знакомства
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский стилист Александр Рогов оценил внешность блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

Эксперт после личного знакомства назвал 37-летнюю инфлюэнсершу привлекательной. «Она супер! И очень красивая!» — прокомментировал он.

Известно, что Рогов и Самойлова отправились в Куршевель по приглашению отечественной мультибрендовой сети магазинов обуви, одежды и аксессуаров Rendez-Vous. «Мы пригласили друзей бренда в Альпы, чтобы отпраздновать сразу две важные даты: 25-летний юбилей бренда и 16-летие бутика в Куршевеле», — говорится в Telegram-аккаунте марки. При этом на прикрепленном ролике видно, как указанные знаменитости выходят из вертолета, приземлившегося в горах.

В сентябре 2024 года Александр Рогов с коллегой Гошей Карцевым раскритиковал образы Оксаны Самойловой на красных дорожках, назвав их дешевыми.

