Стилист Александр Рогов оценил внешность Оксаны Самойловой после личного знакомства

Стилист Рогов назвал красивой Оксану Самойлову после личного знакомства

Российский стилист Александр Рогов оценил внешность блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

Эксперт после личного знакомства назвал 37-летнюю инфлюэнсершу привлекательной. «Она супер! И очень красивая!» — прокомментировал он.

Известно, что Рогов и Самойлова отправились в Куршевель по приглашению отечественной мультибрендовой сети магазинов обуви, одежды и аксессуаров Rendez-Vous. «Мы пригласили друзей бренда в Альпы, чтобы отпраздновать сразу две важные даты: 25-летний юбилей бренда и 16-летие бутика в Куршевеле», — говорится в Telegram-аккаунте марки. При этом на прикрепленном ролике видно, как указанные знаменитости выходят из вертолета, приземлившегося в горах.

В сентябре 2024 года Александр Рогов с коллегой Гошей Карцевым раскритиковал образы Оксаны Самойловой на красных дорожках, назвав их дешевыми.