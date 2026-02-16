Реклама

09:07, 16 февраля 2026

Популярная блогерша сообщила о смерти болевшего раком мужа

Британская блогерша Люкс сообщила, что ее мужа Джона не стало в возрасте 64 лет
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @lornaluxe

Популярная британская блогерша Лорна Люкс сообщила, что ее мужа Джона Эндрюса, который болел раком надпочечников, не стало в возрасте 64 лет. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы были вместе до самого конца: дома, в нашей кровати, мы держались за руки, именно как он и хотел», — заявила Люкс. По словам блогерши, во время их последней беседы она спрашивала мужа, как он себя чувствует.

Инфлюэнсерша добавила, что о супруге заботились медсестры, которые приходили к ним домой каждый день. Она поблагодарила медработников за помощь.

«У меня разбито сердце. (...) Джон, я всегда буду любить тебя», — также написала Люкс.

Отмечается, что у супруга блогерши обнаружили рак надпочечников последней стадии в 2023 году. В 2026 году Люкс сообщила подписчикам, что онкологическое заболевание ее мужа поразило и другие органы, и лечение больше не действует.

Ранее врач-онколог Дмитрий Романов предупредил россиян о виде рака, который маскируется за быстрой утомляемостью. По его словам, такое состояние может быть признаком злокачественной опухоли глаза.

