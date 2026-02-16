Популярная сладость оказалась полезна для здоровья сердца и сосудов

Nutrients: Употребление темного шоколада защищает сердце и печень от воспаления

Регулярное умеренное употребление темного шоколада может быть связано с улучшением показателей сердечно-сосудистого здоровья и снижением метаболических рисков, включая факторы, связанные с жировой болезнью печени. К такому выводу пришли авторы крупного обзора, опубликованного в журнале Nutrients.

Сердечно-сосудистые заболевания и метаболическая дисфункция печени (MASLD) имеют общие механизмы развития — хроническое воспаление, окислительный стресс, нарушения липидного и углеводного обмена. По данным обзора, флаванолы какао (в частности, эпикатехин и катехины) способны влиять на эти процессы: повышать биодоступность оксида азота, улучшать функцию эндотелия, снижать уровень окислительного стресса и активность провоспалительных сигналов.

В ряде клинических исследований умеренное потребление темного шоколада ассоциировалось с улучшением липидного профиля — повышением уровня «хорошего» холестерина HDL и снижением общего холестерина и LDL. Также сообщалось об улучшении показателей сосудистой функции, снижении артериального давления и уменьшении маркеров воспаления и повреждения клеток печени. Однако авторы подчеркивают: большинство работ были небольшими по объему и краткосрочными.

Исследователи отмечают, что речь идет именно о темном шоколаде с высоким содержанием какао и флаванолов. При этом доказательств того, что шоколад снижает риск развития инфарктов или прогрессирования заболеваний печени, пока недостаточно. По словам авторов, продукт можно рассматривать как возможное дополнение к сбалансированному питанию, но не как самостоятельное средство профилактики.

Ранее ученые выяснили, что компонент граната снижает риск возникновения болезней сердца.