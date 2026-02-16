Работавший на иностранное государство россиянин получил семь лет колонии

В Липецкой области осудили молодого человека за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 30, 281 («Подготовка к диверсии»), 30, 223.1 («Подготовка к изготовлению взрывного устройства») и 275 («Госизмена») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году 18-летний молодой человек согласился работать на представителя спецслужбы иностранного государства и начал выполнять задания, получаемые в одном из мессенджеров. Он получал денежное вознаграждение за каждое исполненное поручение. При этом точно понимал, с кем общается и что это направлено против безопасности России. Свою вину он признал полностью.

Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 40 тысяч рублей.

