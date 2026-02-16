Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
13:17, 16 февраля 2026

Редкую модификацию советского Ми-8 с «Фасолью» заметили на Украине

На Украине заметили редкий советский вертолет Ми-8ППА с системой РЭБ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Редкую версию советского вертолета Ми-8 с бортовым комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заметили на Украине. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото показан Ми-8 украинских воздушных сил с решетчатыми антеннами на задней части фюзеляжа. Отмечается, что это вертолет РЭБ Ми-8ППА.

Ми-8ППА — это модификация постановщика помех Ми-8ПП. Вертолет несет станции подавления «Фасоль» СПС-5М2, которые могут нарушать работу радиолокационных систем. Также машину оборудовали станцией «Азалия» СПС-63. Вертолет разработали в начале 1980-х годов.

Ранее в феврале стало известно, что Иран прикрылся российским комплексами РЭБ «Тирада-2С» от возможных ударов США. Комплекс может нарушать работу современных спутниковых систем. «Тирада» создает помехи, которые могут эффективно работать против сигналов космических аппаратов Starlink.

