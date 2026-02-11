Иран от ударов США прикрылся российскими «Тирадами»

Иран от ударов США прикрылся российскими комплексами РЭБ «Тирада-2С»

Иран от возможных ударов США прикрылся российскими комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада-2С». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что данный комплекс РЭБ способен создавать помехи в современных спутниковых системах, в том числе на частотах Ka- и Ku-диапазонах, и эффективен против сигналов космических аппаратов Starlink.

В октябре 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил «Интерфаксу», что в России прошли испытания комплекса «Тирада-2С», способного выводить из строя спутники связи потенциального противника.

В июле того же года газета «Военно-промышленный курьер» отнесла данный комплекс РЭБ к одному из шести российских типов вооружений, тактико-технические характеристики которых превосходят лучшие западные аналоги.