Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 11 февраля 2026Наука и техника

Иран от ударов США прикрылся российскими «Тирадами»

Иран от ударов США прикрылся российскими комплексами РЭБ «Тирада-2С»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алина Имамова / ТАСС

Иран от возможных ударов США прикрылся российскими комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада-2С». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что данный комплекс РЭБ способен создавать помехи в современных спутниковых системах, в том числе на частотах Ka- и Ku-диапазонах, и эффективен против сигналов космических аппаратов Starlink.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В октябре 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил «Интерфаксу», что в России прошли испытания комплекса «Тирада-2С», способного выводить из строя спутники связи потенциального противника.

В июле того же года газета «Военно-промышленный курьер» отнесла данный комплекс РЭБ к одному из шести российских типов вооружений, тактико-технические характеристики которых превосходят лучшие западные аналоги.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели провести переговоры с Путиным в Москве

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Премьер-министр страны СНГ приехал в Киев и заговорил на украинском

    Бритни Спирс продала все свои хиты

    Туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком из-за Трампа

    Лавров указал на позор ООН из-за Донбасса

    Раскрыт ключевой свидетель в деле о расправе педофила с 9-летним мальчиком Пашей

    В России отреагировали на сообщения о готовности украинской делегации приехать в Москву

    В МОК отреагировали на нарушение украинским скелетонистом запрета на провокационный шлем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok